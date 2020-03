Coronavirus, 30 medici e infermieri dall'Albania. Discorso da brividi del presidente Edi Rama: "L'Italia è casa nostra, noi non dimentichiamo" [VIDEO]

Ultime notizie. Il Coronavirus ha avuto il pregio di unire paesi e persone distanti, accumunate nella lunga battaglia contro questo nemico che ci avvicina tutti. Un esempio di fratellanza per l'Italia arriva dai dirimpettai dell'Albania che sono scesi in campo per aiutare il Bel Paese. Come si apprende dalle parole del presidente albanese Edi Rama, dall'aeroporto di Tirana è partito un team di 30 medici e infermieri in aiuto ai colleghi impegnati nella lotta al coronavirus in Lombardia.

Ecco il discorso dello stesso Rama che sta facendo commuovere il web e non solo:

"Non siamo privi di memoria: non possiamo non dimostrare all'Italia che l'Albania e gli albanesi non abbandonano mai un proprio amico in difficoltà. Oggi siamo tutti italiani, e l'Italia deve vincere e vincerà questa guerra anche per noi, per l'Europa e il mondo intero. Trenta nostri medici e infermieri partono oggi per l'Italia, non sono molti e non risolveranno la battaglia tra il nemico invisibile e i camici bianchi che stanno lottano dall'altra parte del mare. Ma l'Italia è casa nostra da quando i nostri fratelli e sorelle ci hanno salvato nel passato, ospitandoci e adottandoci mentre qui si soffriva. E' vero che tutti sono rinchiusi nelle loro frontiere, e paesi ricchissimi hanno voltato le spalle agli altri. Ma forse è perche noi non siamo ricchi e neanche privi di memoria, non possiamo permetterci di non dimostrare all'Italia che l'Albania e gli albanesi non l'abbandonano"