Coppa d'Africa, il Senegal di Koulibaly ai quarti di finale: battuto 2-0 Capo Verde

Napoli calcio - Il Senegal approda ai quarti di finale della Coppa d'Africa battendo 2-0 Capo Verde. A decidere l'incontro sono state la reti di Manè al 63' e Bamba Dieng al 92'. Pedro Leitão Brito ha giocato in nove uomini per le espulsioni al 21' di Patrick Andrade ed al 57' di Vozinha. L'azzurro Kalidou Koulibaly ha giocato titolare restando in campo tutta la gara.