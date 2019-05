Copa America, manca un mese: ci sarà anche Ospina, dove vederla in tv

La Copa America e la Coppa d'Africa su Dazn: la media company dello streaming dello sport ha annunciato l'acquisizione dei diritti di trasmissione in esclusiva per l'Italia di tutte le partite della competizione continentale del Sudamerica edizione 2019. La massima competizione sudamericana, evento di punta dell'estate del calcio internazionale, scatterà nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 giugno con l'incontro inaugurale tra il Brasile padrone di casa e la Bolivia dallo Stadio Morumbi di San Paolo. Appuntamento con la finale domenica 7 luglio dal Maracanã di Rio de Janeiro, per scoprire la nazionale che succederà nell'albo d'oro al Cile, campione delle ultime due edizioni. La Copa America va ad aggiungersi all'offerta estiva di DAZN, che include anche l'esclusiva della Coppa d'Africa 2019, in programma dal 21 giugno al 19 luglio. Lo riporta l'Ansa.