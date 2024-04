Confonto ultras-squadra, Di Lorenzo si toglie la fascia di capitano! | VIDEO

Empoli-Napoli 1-0, a fine partita durissimo confronto tra squadra e ultras! I tifosi napoletani nel settore ospiti dello stadio Castellani hanno chiamato la squadra sotto la curva a fine partita, dando vita ad una vera e propria contestazione per le prestazioni mediocri.

Tra i protagonisti del confronto Giovanni Di Lorenzo, in prima fila davanti ai suoi compagni di squadra per ascoltare le parole della tifoseria. Nel video in allegato su CalcioNapoli24 il momento in cui Di Lorenzo - dopo il confronto con gli ultras - si sfila via la fascia di capitano apposta sul braccio.