Inghilterra sotto choc: calciatore accoltellato in discoteca, è morto a 23 anni

Incredibili notizie che lasciano il mondo del calcio inglese e non solo a bocca aperta. La triste tragedia ha portato alla morte di un giovane calciatore di 23 anni.

Davvero incredibile quanto accaduto in Inghilterra, dove un calciatore è scomparso prematuramente a causa di una rissa scoppiata in discoteca. Perché si tratta di un omicidio quello che ha visto tristemente protagonista il giocatore semiprofessionista di soli 23 anni che è stato accoltellato a morte in una discoteca di Birmingham, si chiama Cody Fisher.

Una notizia che ha lasciato sotto choc il paese inglese, così come tutti gli altri, ancor di più amici e parenti del giocatore che era considerato uno dei migliori nel suo campionato. E' l'ennesimo episodio degli ultimi giorni che tocca l'Inghilterra da vicino, dopo la morte di una ragazza colpita in un pub con arma da fuoco. La morte di Cody Fisher non è stata presa bene dalla cittadina che ora sarebbe in rivolta contro i colpevoli.

Calcio: calciatore ucciso in discoteca in Inghilterra

Ultime notizie - E' finita in anticipo la sua carriera come la sua vita. Perché due persone sono stati arrestati e ritenuti colpevoli per la morte di Cody Fisher, il giocatore di soli 23 anni che è stato ucciso in un night club nelle scorse ore. Dopo una rissa scoppiata due ragazzi di 21 e 20 anni avrebbero accoltellato in discoteca Cody Fisher fino ad ucciderlo.

A dare la conferma della notizia è stata la West Midlands Police, e ora scattano le indagini per chiarire al meglio la situazione per quanto accaduto nei giorni scorsi, quando nel giorno di Santo Stefano l'Inghilterra ha appreso la notizia. Da brividi il messaggio della fidanzata del calciatore morto Cody Fisher.

Davvero sconvolgente come Cody Fisher sia morto a 23 anni per una rissa in discoteca. A toccare ancora di più le persone in giro per il mondo che hanno appreso questa vicenda è il messaggio della giovane fidanzata di Cody Fisher, Jess Chatwin, che sui social ha tristemente dato così l'ultimo saluto al suo ragazzo:

"Mi dispiace tanto baby, non lo meritavi!. Tutto il mio mondo, l'amore della mia vita, il mio migliore amico...Non so come farò la vita senza di te!".

Oltre al messaggio di colleghi, compagni di squadra, sportivi e familiari, c'è stato anche il video messaggio del presidente del club Stratford Town FC, dove giocava Cody Fisher. Queste le sue dichiarazioni da parte di Jed McCrory del club di calcio che milita nella Southern Football Ungueale:

"Tutti sono sconvolti dalla notizia. Un calciatore di talento e una persona adorabile".

Nelle prossime ore ci saranno anche i funerali di Cody Fisher, per l'ultimo saluto al giocatore inglese ucciso in discoteca.