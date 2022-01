CN24 - Niente ritiro pre-gara, il Napoli si raduna stamane all'Hotel Palazzo Caracciolo: il programma degli azzurri per la Fiorentina

Napoli calcio - Visti i numerosi impegni consecutivi di queste settimane, Spalletti ha deciso di risparmiare la notte in ritiro in albergo ai giocatori del Napoli. Diversamente dal solito infatti, gli azzurri questa mattina si stanno radunando alla spicciolata all’Hotel Palazzo Caracciolo, arrivando con mezzi autonomi alla struttura alberghiera per un ritiro flash nel giorno stesso della partita. Riunione tecnico-tattica, pranzo insieme e partenza alla volta del Maradona prevista per le ore 16:00. Obiettivo qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia.

