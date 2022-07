Calciomercato Napoli - Il difensore Kim Min jae è sbarcato da qualche minuto in Italia all'aeroporto di Fiumicino. Il Napoli, evitando giornalisti e tifosi azzurri accorsi allo scalo aereo della capitale, ha fatto uscire Kim da una porta non principale per evitare qualsiasi tipo di foto o video. Adesso l'ex Fenerbahce si sta recando presso Villa Stuart dove farà le visite mediche.