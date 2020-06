Vincono in rimonta Roma ed Atalanta, si complica tremendamente la corsa Champions per il Napoli [CLASSIFICA]

Ultime notizie calcio Napoli - Rimonta impressionante per l'Atalanta che, dopo esser stata sotto con la Lazio per 2-0, ha trovato la forza per ribaltare il punteggio vincendo per 3-2 grazie alle reti messe a segno da Gosens, Malinovskyi e Palomino. Gli orobici si portano a +12, dunque, dal Napoli, che nel frattempo deve guardare anche alla Roma, vincitrice anche lei in rimonta in casa contro la Sampdoria per 2-1 grazie alla doppietta del solito Dzeko.

Clicca sul file in allegato per la classifica