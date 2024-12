Clamoroso TGR - Pugno duro contro i tifosi del Napoli: tre trasferte vietate dal CASMS, le gare

Pugno duro, ancora una volta, nei confronti della tifoseria della SSC Napoli. Ad annunciarlo è il TGR della Campania, che specifica che la decisione arriva dopo i fatti di Torino, con un centinaio di sostenitori avevano provato a entrare senza biglietto. Le gare a Udine, Genova e Firenze senza tifosi azzurri, quindi.

Al TG regionale della RAI raccontano:

"Giro di vite contro la tifoseria del Napoli e trasferte vietate per tre partite. L'elemento scatenante domenica scorsa a Torino, quando alcuni sostenitori azzurri hanno provato a entrare senza biglietto nello stadio di Torino, con un lancio di petardi verso le forze dell'Ordine. Da qui - e da altri eventi precedenti - la decisione del Casms, il Comitato di Analisi per la Sicurezza per le Manifestazioni Sportive del Ministero dell'Interno, che cita la "maggiore gravità delle condotte reiterate nel corso della stagione".

Niente tifoseria azzurra quindi già domenica 14 dicembre a Udine, dove il prefetto a stabilito il divieto di vendita dei biglietti per i residenti in Campania. La tensione storica tra tifoserie sfociò negli scontri avvenuti nel corso dei festeggiamenti per la vittoria dello scudetto del 2003 in Friuli, durante l'invasione di campo al triplice fischio dell'arbitro. Le altre due trasferte vietate a Genova e Firenze".