Clamoroso Repubblica - Osimhen s'allenava da solo già nell'anno post-scudetto: l'assurdo retroscena

Ultime notizie SSC Napoli - Spunta un clamoroso retroscena su Victor Osimhen dall'edizione odierna di Repubblica:

"Le strade si sono separate e da entrambe le parti c’è adesso la stessa speranza: che si sia trattato di un addio e non di un arrivederci. Victor Osimhen non ne poteva infatti più del Napoli e dai rumors di Castel Volturno sta trapelando un altro scomodo brandello di verità, emblematico del disastro azzurro della scorsa stagione: già negli ultimi mesi del campionato concluso al decimo posto, dopo gli esoneri di Garcia e Mazzarri e l’arrivo sulla panchina di Calzona, il capocannoniere dello scudetto si era allenato più di una volta da solo, sul campo numero 3 del Training Center.

Per questo il suo reintegro era impossibile e l’offerta arrivata in extremis dal Galatasaray è servita dunque per sollevare tutti dall’impaccio: la società, il centravanti nigeriano, i suoi ormai ex compagni di squadra e Antonio Conte, che era perfettamente al corrente della situazione e ha già abbastanza lavoro da fare per riportare la serenità nello spogliatoio?".