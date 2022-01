Il Mattino - L'agente di Osimhen denuncia De Laurentiis: il motivo

Ultimissime calcio Napoli - L'agente D'Amico denuncia De Laurentiis. Il procuratore Andrea D'Amico ha presentato un esposto al Collegio arbitrale del Coni, massimo organo della giustizia sportiva, per esigere dal Napoli il pagamento per la mediazione nella trattativa per l'acquisto di Victor Osimhen nell'estate 2020 dal club francese del Lille.

Osimhen, l'agente denuncia De Laurentiis e la SSC Napoli

L'agente nella trattativa di Victor Osimhen al Napoli ha infatti denunciato De Laurentiis presentando una istanza arbitrale. La cifra richiesta dal manager è di circa un milione di euro. A riportarlo è l'edizione online de Il Mattino:

"D'Amico ha presentato un'istanza arbitrale (ex articolo 22, comma 2, del regolamento agenti sportivi del Coni) come legale rappresentante dalla società Pasqualin-D'Amico Partners contro la Società Sportiva Calcio Napoli, rappresentata dal presidente Aurelio De Laurentis, «in virtù del contratto conferito in via esclusiva in data 24 luglio 2020 per l'opera d'intermediazione prestata in relazione alla stipula di un contratto di prestazione sportiva ex L. n. 91/1981 e negozi collegati con il calciatore Victor Osimhen».

Osimhen

La valutazione del cartellino di Osimhen fu di 75 milioni, compresi i cartellini - super valutati - del portiere greco Karnezis e di tre giocatori della Primavera del Napoli, ragazzi peraltro mai utilizzati dal Lille. D'Amico peraltro è l'agente internazionale che ha curato l'accordo tra il Toronto e Lorenzo Insigne.

Ricorso agente Osimhen De Laurentiis: il comunicato

Questo il comunicato apparso sul sito del CONI: