La finale di Coppa Italia si giocherà a San Siro, quest'oggi è stata spostata dal 13 al 20 maggio 2020. Secondo quanto riportato da Corriere.it, l'Olimpico non sarà però più disponibile perché già in possesso della UEFA in vista di Euro 2020. La decisione - da ufficializzare - è stata presa nella giornata di oggi, a distanza di poche ore dall'altra decisione che sta facendo discutere, ovvero quella di rinviare Juve-Inter a causa dell'emergenza Coronavirus.