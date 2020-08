Ultime notizie calcio Napoli - Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport ed inviato a Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della partita Barcellona-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Arthur non si è sottoposto ai controlli anti Covid dell’UEFA ma solo a quelli del Barcellona e per questo motivo, pur essendo un tesserato del Barcellona, non gli è stato consentito di assistere a questo match”.