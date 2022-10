Una petizione per chiedere che Erling Haaland lasci la Premier League perché "non è giusto che giochi un robot". È l'incredibile iniziativa lanciata ieri sulla famosa piattaforma Change da un tifoso del Manchester United:

"Semplicemente non è giusto, Possiamo chiedere un cambiamento. Ora è il momento per noi umani di agire: questo robot non dovrebbe essere autorizzato a restare nel nostro Paese".