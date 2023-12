Cittadinanza onoraria Spalletti, confermata la presenza di De Laurentiis: il dietrofront

Ultime notizie Napoli - Questa mattina, oltre alla conferenza stampa di Mazzarri alla vigilia di Juventus-Napoli, vi sarà la cerimonia in Comune per la cittadinanza onoraria conferita a Spalletti dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. L'edizione odierna di Repubblica Napoli svela:

"L’attesa due giorni napoletana di Spalletti è iniziata così, con un gustoso assaggio della celebrazione di oggi. Stride la concomitanza con la conferenza a Castel Volturno di Walter Mazzarri, fissata insolitamente di mattina e quasi alla stessa ora in cui si accenderanno le luci della Sala dei Baroni. Ma per fugare l’idea di un infantile dispetto — a pensar male si fa peccato, anche se spesso si azzecca — alla cerimonia del Comune presenzierà in extremis pure Aurelio De Laurentiis, che ieri ha già marcato il territorio sulla Msc Fantasia (onori di casa del Managing Director Leonardo Massa) e ha provato a evitare incidenti diplomatici sedendosi a tavola con il tecnico di Certaldo e il sindaco Gaetano Manfredi. Il calcio è bugia, diceva Rafa Benitez. È stato tuttavia raggiunto dal presidente l’obiettivo di salvare la forma".