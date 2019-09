Nasce il cioccolatino KK in onore di Kalidou Koulibaly, una prelibatezza! Ecco dove trovarlo [FOTO & VIDEO CN24]

Sarà una partenza col botto quella cioccolateria 'Mario Gallucci'. Sabato 21 settembre alle ore 19 ci sarà la nuova apertura dello store in via Tommaso Caravita numero 2 angolo via Toledo altezza piazza Carità. Per dare un segnale di vicinanza dopo l'errore di Torino e soprattutto contro il razzismo e pro accoglienza per le persone di colore in città, l'amministatore unico Alfredo Lubrano ha deciso di creare il cioccolatino KK in onore del difensore del Senegal e asso della Ssc Napoli Kalidou Koulibaly.

Ecco in anteprima per CN24 foto e video della nuova creazione fatta con pasta di cacao, granella di nocciola con all'interno fava di cacao naturale al 100%. Una prelibatezza che i tifosi azzurri potranno assaggiare già da sabato prossimo. Non mancate all'opening!