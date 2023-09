Chiariello: "Date ragione a Osimhen, ma quando lo fece Insigne fu massacrato da tutti"

Ultime news. Su Twitter il giornalista Umberto Chiariello commenta la reazione di Victor Osimhen al momento della sostituzione nella partita Bologna-Napoli.

Chiariello ricorda quando fu Lorenzo Insigne ad avere una reazione del genere e ne parla così: "Quando l’ha avuta Insigne, è stato massacrato da tutti; Osimhen invece pare la Madonna Pellegrina: intoccabile. Io capisco che per un attaccante ci siano momenti difficili, ma invece di rendersi conto che se non si è vinto a Bologna è per le sue polveri bagnate in questo momento e sentirsi responsabile, che fa? Attacca il tecnico? Troppo facile. E gli date pure ragione".