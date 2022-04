Chi è Luis Maximiano: biografia, dati e curiosità sul portiere che piace al Napoli

Luis Maximiano interessa al Napoli. A rilanciare questa indiscrezione è stato il quotidiano "Il Mattino" che questa mattina ha pubblicato la notizia che vuole gli azzurri sulle tracce di questo portiere 23enne in forza al Granada. L'eventuale suo arrivo a Napoli vorrebbe dire che uno tra David Ospina e Alex Meret potrebbe salutare a fine stagione.

Luis Manuel Arantes Maximiano nasce a Celeiros, sobborgo di Braga, nel nord del Portogallo il 5 gennaio 1999. Sin da giovanissimo evidenzia un desiderio particolare. Di solito i ragazzini non amano il ruolo di portiere, preferiscono fare gol anziché provare ad evitare quelli avversari. Luis non è così, anzi racconta che in giovane età imitare i grandi portieri visti alla televisione era diventata una sorta di ossessione, oltre che una primitiva forma di allenamento specifico. Dalle strade fino al divano di casa, Maximiano si tuffa senza aver paura con la famiglia costretta quasi ogni giorno a dovere fare i conti con pantaloni strappati e ginocchia sbucciate.

Il primo club è il locale Celeiros, ma non passa molto che lo noti il ben più prestigioso Braga. La crescita ne settore giovanile braguense è eccezionale tanto che nel 2010 i tre club più famosi di Portogallo (Sporting, Benfica e Porto) iniziano a seguirlo chiedendo già informazioni. Proprio in quella annata, il Braga smantella tutto il settore giovanile liberando di fatto Luis.

La squadra ad aggiudicarsi questo ragazzino fu lo Sporting Lisbona che fece una proposta concreta alla famiglia Maximiano che non comunicò subito l'avvenuto trasferimento al tredicenne Luis proprio per non farlo distrarre in quanto fin dalla nascita è sempre stato un tifoso di quella società. Con la maglia dello Sporting fa tutta la trafila giovanile diventando poi il titolare della porta della prima squadra nella stagione 2019-2020. L'anno dopo perde il posto da titolare, Rubén Amorim gli preferisce l’esperto Antonio Adan, ex di Cagliari e Betis. Molti rumoreggiano, anche all’interno della società, ma il campionato vinto mette a tacere ogni possibile discussione.