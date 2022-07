SSC Napoli, il comunicato: "De Laurentiis non ha intenzione di vendere la società, nessuna trattativa in corso"

Ultime notizie calcio Napoli - "Improvvisamente la Rai afferma, in un servizio sul Tg Regionale della Campania, che il Napoli sarebbe stato venduto a un fondo per 650 milioni. In una situazione normale, una bufala di questo tipo non andrebbe nemmeno smentita, ma visto che la Rai (che come fonte parla di "indiscrezioni") è "servizio pubblico", siamo costretti a farlo". Inizia così il comunicato ufficiale della SSC Napoli che smentisce la possibile cessione del club partenopeo.

SSC Napoli

Cessione SSC Napoli, smentita ufficiale

"De Laurentiis non ha intenzione di vendere il Napoli e non c'è alcuna trattativa in corso". Scrive la SSC Napoli con una smentita ufficiale in merito alla cessione: