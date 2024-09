Cessione Roma, addio Friedkin: indizi sull'Arabia, c'entra pure Malagò

Cessione Roma, l'acquisto dell'Everton prepara l'addio dei Friedkin dalla Capitale e c'è un retroscena di Repubblica che analizza quello che è stato il movimento della proprietà americana che ha acquistato il club inglese.

Cessione Roma, Friedkin pronti all'addio: c'è l'Arabia

Ultime notizie calcio - Aggiornamenti sul fronte Roma con i Friedkin che hanno acquistato l'Everton e con il nuovo stadio quasi pronto. Ora per i giallorossi si rafforza la pista araba per la nuova proprietà. Nelle ultime ore è stato completato il passaggio con l’acquisizione dell’Everton per circa 600 milioni di euro «non modifica l’impegno verso la Roma — assicurano i Friedkin — Al contrario, la sinergia tra i club potrà portare solo vantaggi (nonostante la Fifa lo vieti,ndr).Il nostro impegno a Roma non sarà ridotto».

Ma come confermato da Repubblica si sommano gli indizi che lasciano pensare a una cessione della Roma. Una società con un organigramma sempre più leggero. La cacciata dell’amministratrice delegata è solo l’ultimo degli addii a Trigoria. Svuotata da figure dirigenziali, mai rimpiazzate, e con una catena di comando ridotta all’osso. La tela bianca perfetta da consegnare a un nuovo compratore.

Perché ad oggi in casa Roma sono solo tre gli uomini dietro lascrivania: il neo ceo Lorenzo Vitali, il segretario generale Maurizio Lombardo e il traballante ds Florent Ghisolfi. Oltre alle figure ombra Juma Qaddourah e Priscilla Bortoloni. Sotto di loro c’è Ivan Juric, allenatore pro tempore fino a giugno.

C'è poi la questione stadio che tiene banco. Il progetto definitivo ancora non c’è, e da settimane in Campidoglio si domandano che fine abbia fatto la Roma. Un silenzio assordante su un “elemento chiave” che preoccupa in termini di strategia a medio-lungo termine. Soprattutto se paragonato al nuovo stadio dell’Everton, pronto per la prossima estate e porta di accesso dei Friedkin al club e alla ricca Premier League.

cessione Roma

Voci e indizi che portano a pensare che dall'Arabia Saudita possano arrivare i nuovi proprietari della Roma. È di luglio 2023 la prima offerta da circa 850 milioni di euro, rifiutata dai Friedkin. Che nel frattempo hanno intensificato le connessioni con il Golfo: lo sponsor Riyadh Season, sulla maglia nonostante la Capitale fosse in corsa proprio contro l’Arabia per Expo, e poi le operazioni di mercato con la lega saudita. Voci romane raccontano di un asse tra Riad e Roma, che potrebbe persino coinvolgere Giovanni Malagò. Fantascienza, ma non c’è dubbio che Malagò — cui il governo impedirà di restare per un altro mandato presidente Coni — il sogno di fare il presidente della Roma nella sua vita lo abbia avuto. Chissà.