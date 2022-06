Centro Paradiso di Soccavo, iniziano i lavori: primi operai nell'area abbandonata da 18 anni

Calcio Napoli - Iniziano i lavori al Centro Paradiso di Soccavo. Come si legge su Cronache di Napoli, l'ex casa della SSC Napoli che ha visto allenarsi anche Diego Armando Maradona, alcuni operai hanno iniziato degli interventi di manutenzione all'interno della struttura abbandonata dal 2004.

Salvatore Cierro, uno degli attivisti più determinati nel far rinascere l’ex quartier generale della SSC Napoli a nuova vita, ha dichiarato:

"Il nostro sogno è portare avanti l’azionariato popolare per acquisire il Centro Paradiso di Soccavo e metterlo a disposizione della comunità. Per fare questo, però, abbiamo bisogno del sostegno delle istituzioni. Siamo in contatto con il Comune di Napoli. Vorremmo che anche la Regione Campania mostrasse interesse per il nostro progetto".