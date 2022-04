Cena Napoli, Politano assente: è rientrato questa sera da Ibiza

Alla cena di squadra c'era un’assenza pesante, quella di Matteo Politano, attaccante del Napoli.

Matteo Politano

Politano assente alla cena

Come si legge su ilbellodelcalcio.net, è rientrato in queste ore da Ibiza, saltando non solo il primo allenamento settimanale di questa mattina al Konami Center di Castel Volturno, ma anche la cena di squadra che stasera si è svolta a Pozzuoli, il primo dei tanti incontri a tavola che il club aveva annunciato dopo il clamoroso ko di Empoli per provare a risollevare la squadra e risolvere i problemi degli azzurri. L’ex Inter si aggregherà domani al gruppo di Spalletti: questa mattina l’esterno azzurro era a Ibiza con famiglia – la compagna Francesca e la figlia – ma anche con uno dei collaboratori della scuderia del suo agente Mario Giuffredi, presente sull’isola spagnola. Da informazioni del club, il calciatore aveva ricevuto il permesso della società.