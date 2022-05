Cena a Pozzuoli per il Napoli, presente anche De Laurentiis: spunta un altro obiettivo da raggiungere

Cena a Pozzuoli per il Napoli di Spalletti. Gli azzurri si ritrovano nel giro di 10 giorni per la 3° volta nel solito ristorante di Pozzuoli dove si erano riuniti nella settimana post Empoli-Napoli. Questa sera il clima è ben diverso, dopo il netto 6-1 contro il Sassuolo e la conseguente aritmetica qualificazione in Champions League, la squadra e la società sono ben più sereni.

Questa sera la squadra si è riunita a cena presso il ristorante Skyline di Pozzuoli. Cena che oggi avrà lo scopo da parte di De Laurentiis di fare i complimenti a tecnico, squadra e staff per l'obiettivo centrato, ma senza abbassare la guardia perché c'è un ultimo obiettivo da raggiungere in queste ultime gare, dato che tra terzo e quarto posto c'è sempre una differenza economica.