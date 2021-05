CdS, Giordano svela: "Conceicao-Napoli, scelta di ADL arrivata dopo una notte di riflessione: sarà lui il prossimo allenatore!"

Ultime notizie calcio Napoli - Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, ha raccontato in un video pubblicato sul sito del quotidiano i dettagli della notizia che vuole Conceicao ad un passo dal Napoli:

"Sarà lui a guidare la squadra per l'anno prossimo, per darle nuovo tono e riconquistare la Champions League. Sarà lui che dovrà ricostruire intorno al Napoli un clima d'allegria. E' la scelta di De Laurentiis. Ci è arrivato dopo una notte di riflessione, lunga e amara per il quinto posto. E' una scelta alternativa, con il quarto posto sarebbe arrivato Allegri. E' un allenatore motivatore, un po' Cholista, un po' figlio di Mourinho. Viene a scoprire anche da allenatore il calcio italiano dopo averci giocato da calciatore".