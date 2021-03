CdM - Rinvio Juve-Napoli, polemiche della Roma che non porteranno a nessun cambiamento

Napoli - Scintille in Serie A per il rinvio di Juventus Napoli e «guerre» interne tra club. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, adesso anche la Roma ha anche chiesto il «rinvio di Roma-Napoli» in programma il 21 marzo allo stadio Olimpico. Nella stagione più inedita succede anche questo: tutto e anche di più per le squadre di vertice per tenere in vita il sogno Champions. La richiesta di Napoli e Juve di evitare lo «stress» di tre partite in sette giorni è legittima. La data della Lega va rispettata ma se c’è accordo diverso tra i due club non c’è ragione per non adeguarsi. L’azione della Roma non porterà a ulteriori cambiamenti di programma. Da statuto non è consentito fare ricorsi sul calendario delle gare: storia infinita, surreale.