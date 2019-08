CdM - Manolas-Koulibaly è il manifesto della rivoluzione di Ancelotti, difesa alta e possesso palla

La difesa del Napoli è tra le migliori d'Europa, la coppia Manolas-Koulibaly è da invidiare. Dal punto di vista difensivo ci sono gli ingredienti adatti per essere competitivi su più fronti. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

La coppia Manolas-Koulibaly s'iscrive ad altissimi livelli non solo del calcio nazionale e rappresenta un manifesto anche della rivoluzione copernicana di Ancelotti. Il Napoli vuole comandare il gioco non soltanto attraverso il dominio del palleggio ma anche con un'applicazione 'militare' nel portare avanti il baricentro: Manolas e Koulibaly hanno la gamba per consentire alla difesa alta di scappare dietro, l’esplosività per accettare l’uno contro uno in una squadra e la capacità nelle letture per crescere anche nelle coperture in area di rigore.