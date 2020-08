Castel di Sangro '20, diario di bordo. Giorno 2, Insigne scatenato, ovazione per Mertens: che divertimento per i tifosi

Ultime calcio Napoli - E via, prosegue la preparazione del Napoli a Castel di Sangro, allo stadio Teofilo Patini. Seconda giornata di allenamenti, doppia seduta quest'oggi. La seduta di questa mattina, a porte chiuse, ha visto gli uomini di Gattuso lavorare sulla corsa e l'intensità, dopo le fasi di riscaldamento. Il tecnico azzurro pensa a qualche cambiamento tattico, cerca di modificare la propria squadra, con l'arrivo di Osimhen.

Gattuso

Alle 15 è scattata l'ora della conferenza stampa, dove, alla presenza di De Laurentiis, Giuntoli e Gattuso, si è parlato di tanti argomenti: dalla ripresa del campionato, all'emrgenza Covid, dal posizionamento di Osimhen e Mertens, passando per le parole verso Ceferin del presidente. Gattuso fa intendere che qualcosa cambierà ancora nell'assetto, la volontà è 'sistemare la fase offensiva senza scoprire la coperta che deve essere equilibrata'. Intanto, a fine conferenza, De Laurentiis annuncia: "E' stato rinnovato il contratto a Piotr Zielinski".

Milik-Zielinski

La seduta pomeridiana si apre con Hysaj che stuzzica i tifosi e chiama all'applauso che non tarda ad arrivare, tanto che qualcuno grida dagli spalti: "Non te ne andare..."

Hysaj

E allora si fa sul serio...Gattuso avvia il riscaldamento, gruppo diviso in due parti e ritmo che si alza piano piano. Si lavora e si suda, si suda e si lavora tra ostacoli e birilli.

Osimhen

Terminata la fase di riscaldamento si lavora con il centrale di centrocampo: la difesa e il centrocampo, divisi in due gruppi con Lobotka e Demme al centro, scambiano la palla, cercando i giusti meccanismi, la giusta sintonia. Mentre i calciatori d'attacco si ritrovano a scambiarsi palla, divisi in 4 mini gruppi, cambiando posizione di continuo dopo il passaggio al compagno.

Politano

Il tecnico azzurro schiera due squadre: Verdi contro Arancioni, 11 contro 9. I Verdi hanno Demme con Fabian davanti alla difesa mentre Zielinski è alto, molto alto, alle spalle delle tre punte. Mertens fa esplodere il Patini, così come Insigne che trova un gol a giro incredibile sul palo lontano, stranamente con palla bassa e non alta come nel suo marchio di fabbrica.

Insigne

Poi segna ancora Osimhen, la zampata della pantera e allora si che si fa festa sugli spalti.

Osimhen

La seduta termina dopo un breve lavoro in palestra. Appuntamento a domani, sarà ancora doppia seduta, ma ci sarà anche la conferenza stampa di presentazione di Osimhen e Rrahmani al Palasport di Castel di Sangro alle ore 15.

RIPRODUZIONE RISERVATA