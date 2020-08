Gattuso: "Obiettivo Champions, chi non ha voglia può andare via! Con Barcellona gara buttata, mi aspetto tanto dalla vecchia guardia. Su Osimhen, Lozano e cambio modulo..."

Notizie Napoli calcio. Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa da Castel di Sangro. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Per migliorare tutto, dobbiamo puntare alla Champions League, quella è la casa del Napoli. Dobbiamo migliorare e lavorare sulla testa: vgliamo arrivare tra i primi quatro. Dobbiamo fare uno step in più per arrivare a raggiungere l'obiettivo. Mi aspetto tanto dalla vecchia guardia. Su di me non mi aspetto tanto, ma voglio stare concentrato. So cosa posso dare alla squadra, devo lavorare tanto perchè voglio cambiare qualcosa. Dobbiamo essere lucidi".

Giocatori di carattere? Se ne vincono poche di partite con loro: serve tecnica e altro. Un giocatore deve restare qui mettendoci testa, cuore e voglia. Durante la settimana si lavora, non pettiniamo le bambole. Se si fa fatica e non c'è più voglia, meglio cambiare aria. Mi sono arrabiato tantissimo alla ripartenza: abbiamo vinto la coppa Italia, ma ho rotto le scatole ai miei giocatori quando si perdeva, volevo alzare l'asticella. Col Barcellona abbiamo buttatao via la partita. Sia in personalità che come gioco. Dobbiamo migliorare per il prossimo step".

Su Mertens e Osimhen insieme: "Mertens e Osimhen insieme? Non ho solo loro, ci sono Insigne e Lozano che può fare molto di più rispetto a quanto fatto in questi primi 6 mesi. vediamo, abbiamo in testa qualcosa ma bisogna vedere qualcosa. Se pensiamo in avanti, poi balliamo a centrocampo e difesa: la coperta deve essere bene tirata".

Sulla nuova stagione: "Ricominciamo una stagione nuova dopo solo 2 settimane, abbiamo speso tanto. Dobbiamo fare meno danni possibili, perdendo pochi giocatori. Dobbiamo stare attenti, la bravura degli staff sarà quella di perdere pochi calciatori. Tra pochi giorni andranno via i calciatori impegnati nelle nazionali. E' un calcio diverso, qualcosa di nuovo a cui dobbiamo farci trovare pronti. Cambio modulo? Vogliamo fare qualcosa di nuovo, Osimhen ci fa verticalizzare in maniera differente, con lui abbiamo possibilità di giocare meno dal basso e ripartire per il 3 contro 3. Sa attaccare gli spazi e ci può dare una grandissima mano".

Sulla squadra: "Alleno una squadra forte e ho giocatori giovani tra i più forti d'Europa. Sono contento di chi alleno, poi ci sono le problematiche societarie: non abbiamo la Champions, i tifosi non entrano allo stadio ma sono contento di quello che ho. Se partirà qualcuno vedremo".

Sugli obiettivi: "La responsabilità è uguale, sono nato con la responsabilità e so che quando si allena il Napoli si allena un grande club. Dobbiamo migliorare il settimo posto del campionato finito. L'obiettivo più importante di oggi è dare qualcosa alla squadra. Non ho paura, lavoraimo a testa bassa".