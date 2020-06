Casertana, teppisti irrompono in sala stampa e seminano il panico: tre feriti [VIDEO]

Calcio - Un attentato in piena regola quello subito in sala stampa Mario Iannotta dello stadio Pinto di Caserta, stadio della Casertana. Poco prima della conferenza stampa di presentazione del nuovo direttore generale Vincenzo Todaro, hanno fatto irruzione due o forse tre individui muniti di estintore e tute, scaricando il contenuto degli estintori sulla platea, lanciando anche due sedie. I responsabili, probabilmente hanno scavalcato i cancelli e hanno guadagnato l’ingresso nel locale, scappando poi dal campo dove avrebbero lasciato anche le tute. Purtroppo due giornalisti sono rimasti feriti dopo l’attacco e un ragazzo presente ha riportato delle ferite. La conferenza stampa in programma è stata ovviamente cancellata.