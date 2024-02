Caressa: "Mazzarri vicino all'esonero anche stamattina. Si parla di Giampaolo al Napoli"

Ultime notizie: a Sky Calcio Club si parla di Napoli e di Walter Mazzarri, con il tecnico toscano in bilico a pochi giorni dal match di Champions League contro il Barcellona.

Queste le dichiarazioni del giornalista e conduttore Fabio Caressa: "Se il Napoli di Garcia andava male, il Napoli di Mazzarri va peggio. Hanno fatto 13 partite a testa: Garcia ha fatto 21 punti, Mazzarri 15. È vero che Osimhen ha giocato meno, ma da solo non basta a spiegare questi risultati. Il Napoli non ha più una direzione. Prima della partita di Supercoppa è stato messo in discussione Mazzarri, poi ha fatto bene in Supercoppa, ma adesso è di nuovo in discussione.

De Laurentiis è sceso due volte negli spogliatoi. Mazzarri è stato molto vicino all'esonero, forse anche stamattina, forse. La partita col Barcellona oerò è troppo vicina, ma si parla forte di Giampaolo. Se le cose dovessero andare male mercoledì, il suo destino è segnato. Il Barcellona però è una squadra abbordabile in questo momento, rispetto agli anni passati. È sempre più forte del Napoli, ma è abbordabile".