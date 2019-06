Canizares controcorrente: "Reyes non merita di essere omaggiato come se fosse un eroe"

La morte di Reyes ha sconvolto il mondo dello sport e non solo. Tanti i messaggi di sostengo alla famiglia per la perdita del 35enne spagnolo. C'è chi va controcorrente, invece, ed è Santiago Canizares che ha scritto su Twitter: "L'eccesso di velocità è un atteggiamento biasimevole. Nell'incidente ci sono state anche altre vittime oltre a chi guidava. Reyes non merita di essere omaggiato come se fosse un eroe, ma questo non significa che non mi rammarico per quanto successo e non prego per le loro anime".