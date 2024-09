Calcio in lutto, è morto l'ex Arsenal Fabian Caballero durante una partita di calcetto

Calcio in lutto

Fabian Caballero √® morto a 46 anni in Paraguay per quello che le fonti locali riferiscono essere stato un infarto mentre giocava a futsal, ovvero a calcetto. L'ex attaccante argentino-paraguaiano dell'Arsenal e del Dundee, che si era guadagnato il soprannome di ‚ÄėTyson' nel corso della sua carriera durata quasi 20 anni, √® collassato in campo mentre giocava con alcuni amici.