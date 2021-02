Calcio a 5, rinnovo biennale. Il presidente Perugino: “Il suo apporto sarà fondamentale”. Turmena: “Col Napoli è amore infinito”

Calcio a 5 - Luis Turmena sarà un giocatore del Napoli anche nei prossimi due campionati.

#???????????????? - Prima l'annuncio social e ora la stretta di mano alla Frontiers con il presidente Serafino Perugino, entusiasta per questo nuovo percorso insieme: "Sapevamo del valore immenso del calcettista quando lo abbiamo portato nel nostro club nel 2018 ed i risultati sono stati evidenti - dice il numero uno della società -. E' nel pieno della sua maturità, si è confermato anno dopo anno e siamo convinti che possa essere determinante per tanto tempo ancora. L'accordo biennale per il suo rinnovo è alla base di un progetto per un Napoli che ha voglia di consolidarsi e crescere nel panorama del futsal nazionale e l'apporto di Luis sarà fondamentale".

#?????????? - Una valanga di gol, 32 nel 2018-19, 29 nel 2019-20 fino allo stop dei campionati e già 15 adesso per complessive 76 realizzazioni. E non solo, perché i suoi assist sono spesso determinanti: il mancino chirurgico, il destro imprevedibile, la puntualità sulle palle inattive. Non sai mai che direzione prende quando affonda il dribbling, ma sai che qualsiasi giocata sarà sempre possibile.

#????????????? - Turmena, 30 anni compiuti il 10 gennaio, ha fatto innamorare i tifosi del Napoli che quest'anno lo seguono solo in diretta fb e tv, impossibilitati a venire al campo ed è pronto a giurare amore ancora a questa maglia: "Napoli mi ha dato tanto e spero di aver ricambiato allo stesso modo. Col presidente c'è piena sintonia e sono felice di poter giocare per questi colori ancora per due anni. Stiamo facendo bene, sto recuperando velocemente da un piccolo infortunio e siamo tutti concentrati sull'obiettivo promozione. Il Polistena è ancora là, sarà un febbraio pieno d'impegni, non ci devono essere cali di concentrazione e distrazioni. Il mister sta facendo un ottimo lavoro, pensiamo a vincere ed andare in serie A".

Area Comunicazione Napoli

Turmena