Calcio a 5, Napoli e De Simone insieme anche in serie A. Il laterale: “Per me un banco di prova enorme”

Calcio a 5 - Luca De Simone sarà un giocatore del Napoli anche in serie A. Dal calcio al calcio a 5, il laterale classe '95 con la maglia del club di Fuorigrotta è cresciuto, con questi colori ha condiviso la gioia di tutti i successi e adesso la prova di maturità sul massimo palcoscenico nazionale. Avventura in azzurro cominciata nel giugno 2016, l'arrivo dal Cus Napoli con 57 reti tra prima squadra ed Under 21 al primo anno fino alle otto realizzazioni dell'ultima A2 condite dal double di trofei. Un amore viscerale che proseguirà nell'élite del futsal italiano.

Il dg Pasquale Scolavino è pronto a scommettere nuovamente su di lui: "Tutti conosciamo le sue immense qualità, è un talento di questo sport e ha margini di miglioramento enormi. Fa parte del gruppo di italiani sui quali abbiamo sempre puntato, con la giusta mentalità può fare la differenza".

El Diez non vede l'ora: "Giocare con questi campioni sarà per me un banco di prova enorme. Amo il Napoli, questo gruppo e questa società. D’ora in avanti deve parlare solo il campo e io sono pronto a dare il massimo".

Area Comunicazione Napoli