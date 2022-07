Calcio a 5, il plurititolato Marìn è il nuovo allenatore del Napoli Futsal. Lo spagnolo: "Punteremo molto in alto, il palazzetto dovrà essere sempre pieno"

David Marìn è il nuovo allenatore del Napoli Futsal. Comincia un nuovo corso sulla panchina azzurra con il madrileno, classe ’71, già passato all’ombra del Vesuvio. Plurititolato prima in patria in campo e poi ovunque oltre il perimetro del terreno di gioco, ha guidato quello che fu il Napoli Calcio a 5 del patron Veneruso dal giugno 2018 al 2019 quando poi la società rinunciò all’iscrizione in serie A. Una carriera costellata di successi e cominciata al Cartagena da vice di Tino Perez, nel 2010-11 la Coppa Intercontinentale conquistata con l’Inter Movistar. Oltreoceano con l’Al Yarmouk in Kuwait, nel mezzo una coppa in Russia con la Dinamo Mosca. Prima dell’arrivo in Campania fu condottiero della storica Luparense allo scudetto del 2017 ed alla Supercoppa dell’annata successiva: due trofei in successione che gli sono valsi il premio di terzo miglior allenatore al mondo e la Panchina d’Oro Figc, sempre nel 2017. Nel 2018 l’ANEFS lo elegge come miglior allenatore all'estero. Ora si lega al club del presidente Perugino.

Calcio a 5

Marin Napoli Futsal

Marin è il nuovo allenatore

“È un piacere tornare in questa città – le sue prime parole. – A Cercola avevo già percepito il calore del pubblico. Questo progetto mi emoziona tantissimo, sono molto contento perché punteremo veramente in alto. Il presidente sta continuando a formare una struttura importante alla base, con un’ottima rosa che mostrerà a tutte le avversarie le proprie capacità. Faremo bene, il palazzetto dovrò vederlo costantemente pieno di tifosi”.

Area Comunicazione Napoli Futsal