Calcio a 5, Feo è il nuovo allenatore dell’Under 17: "Napoli club affascinante, farò di tutto per meritarmi questa fiducia"

Ultime calcio a 5 Napoli - Giorgio Feo è il nuovo allenatore dell'Under 17 del Napoli. Ha iniziato a giocare con l'Artema in C1, poi con la Bagnolese nella stessa categoria, la serie B e la A2 con il Real Napoli, il trasferimento alla Traiconet Monte di Procida con il salto nel massimo campionato regionale e subito la promozione in cadetteria. Parentesi importanti anche con il Cus Napoli e con l’Oasi, raggiungendo sempre la finale play off. Negli ultimi anni il Fuorigrotta in C2 e C1. Già tanta esperienza da allenatore nel settore giovanile con l'Under 21 dell'Artema e i ragazzi della New Artema.

Un figlio di questa città, partenopeo doc, 39 anni, che non vede l'ora di iniziare la nuova avventura: “Le sensazioni sono di ottimismo e molta voglia di fare, dimostrare di poter stare in un club così affascinante e organizzato –dice - . Ho il piacere di allenare in una società che si sacrifica e s’identifica molto per il settore giovanile. E oggi non è da tutti. So di avere delle responsabilità, ma metterò tutto me stesso per non deludere chi mi ha dato questa possibilità. Cercherò di conquistarmi la fiducia dei calcettisti con la voglia di migliorarci insieme e di mettere loro a disposizione le conoscenze ed esperienze acquisite negli anni”.

