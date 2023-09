Il Napoli giocherà a Braga con una maglietta away, quella bianca da trasferta, modificata rispetto a quella che si vedrà in campionato. Alla base di questa notizia vi è la decisione da parte dell’Uefa di vieta di apporre elementi sulla divisa per le partite europee. Da qui l'assenza dell’immagine del Vesuvio in trasparenza sulla maglietta originale, oltre ad alcuni altri dettagli sul collo e sulle maniche - e allo sponsor Upbid sul retro.