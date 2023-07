Calciomercato Napoli - La Bild ha svelato perchè il Bayern Monaco non ha ancora ufficializzato Kim Min-Jae dal Napoli. Ci sarebbero dei problemi legati al contratto del calciatore, al Napoli ed anche all'iter burocratico per il trasferimento. La clausola, si legge sulla Bild, è stata attivata da molti giorni ma i legali del club bavarese sono al lavoro per risolvere gli ultimi problemi. Per la testata giornalistica tedesca non ci saranno sorprese: Kim sarà un nuovo calciatore del Bayern.