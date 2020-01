Ultimissime calcio Napoli- Lazio Napoli Coppa Italia. I biglietti per la gara di Coppa Italia Napoli – Lazio valida per i quarti di finale di Coppa Italia, che si disputerà martedì 21 Gennaio 2020 ore 20.45 presso lo Stadio San Paolo di Napoli sono posti in vendita.

Napoli Lazio Coppa Italia, dove vederla in tv?

Biglietti Napoli-Lazio Coppa Italia, prezzi

Tribuna Posillipo € ,00

Tribuna Nisida € 0,00

Tribuna Family Adulto € 0,00/ € ,00 (under 12)

Distinti € ,00

Curve € ,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.