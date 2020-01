Napoli Lazio Coppa Italia, dove vederla in Tv? Si gioca martedì 21 gennaio: le info

Napoli Lazio Coppa Italia - Quarti di Finale di Coppa Italia 2020. Passano il turno Napoli (contro il Perugia) e Lazio (contro la Cremonese). Le due squadre di Serie A, si sfideranno allo stadio San Paolo di Napoli il 21 gennaio 2020 (data anticipata rispetto al 29 gennaio come era deciso in precedenza). Sfida dei quarti di finale, valida per l'accesso alla semifinale. Le partite di Coppa Italia 2020 saranno trasmesse in diretta e in esclusiva dalla Rai. Le partite saranno visibile anche in streaming su Rai Play.

21/01/2020 Martedì 20.45 NAPOLI – LAZIO RAI2

Coppa Italia

Dove vedere Napoli Lazio in Tv

Dove si vede Napoli Lazio? Gratis? La gara tra Napoli Lazio sarà visibile in esclusiva sui Canali Rai e quindi non sarà visibile su Sky Sport o DAZN. In alternativa, è possibile seguire il match anche in streaming, sull'app Rai Streaming.

Coppa Italia 2020, Quarti di Finale

I quarti di finale di Coppa Italia si giocheranno il 21 e 29 gennaio 2020. Questi gli accoppiamenti:

Napoli-Lazio

Fiorentina vs Inter

Milan vs Torino

(Parma-Roma) vs (Juventus-Udinese)

Coppa Italia 2020, le date

Semifinali (12 febbraio 2020 / 4 marzo 2020)

Finale (13 maggio 2020)