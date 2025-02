Biglietti Lazio-Napoli settore ospiti: ennesima trasferta vietata ai tifosi napoletani?

Lazio-Napoli è la prossima partita del campionato di Serie A, in programma per sabato 15 febbraio 2025 ore 18:00 allo stadio Olimpico, 25esima giornata del girone di ritorno. Per l'occasione la Lazio ha già avviato la vendita dei biglietti ma ci sono fondati timori che quella contro di Roma sarà l'ennesima trasferta vietata ai tifosi napoletani in questa stagione.

Biglietti Lazio-Napoli settore ospiti

Ad oggi non è ancora ufficiale: SS Lazio e SSC Napoli sono in attesa di conoscere le disposizioni del Prefetto di Roma Lamberto Giannini dopo le indicazioni fornite dall'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive. Se l'Osservatorio rintraccerà rischi di scontri o di tensioni tra le due tifoserie, è certo che il Prefetto di Roma deciderà ancora una volta di vietare la trasferta ai tifosi del Napoli.

Ultime notizie. In attesa di conoscere la decisione ufficiale, ecco il prezzo dei biglietti settore ospiti di Lazio-Napoli:

Il biglietto per la partita Lazio-Napoli costa € 40,00 nel settore ospiti Distinti Sud-Ovest.

In ogni caso sarà sempre possibile acquistare i biglietti settore ospiti per i tifosi del Napoli con fidelity card non residenti in Campania. Per il momento l'Osservatorio si è limitato a rimettere la questione al CASMS, il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, per l'individuazione di adeguate misure di rigore, invitando la società Lazio a non avviare ancora la vendita dei tagliandi.

Trasferta vietata ai tifosi del Napoli

C'è un precedente in questo senso: nei due precedenti incontri tra Napoli e Lazio in questa stagione le trasferte sono sempre state vietate, prima ai residenti in Campania e poi ai residenti nel Lazio. Probabile che accada ancora.