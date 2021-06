"Bevete acqua": Ronaldo contro Coca Cola, partner della Juventus! Il portoghese però pubblicizza anche KFC [FOTO]

Ultime notizie calcio - Hanno fatto in pochissimo tempo il giro del web le immagini che vedono Cristiano Ronaldo togliere dall'inquadratura le bottiglie di Coca Cola e chiedere agli spettatori di bere solo acqua. Nulla di anomalo se però la nota azienda che produce la bevanda in questione non fosse partner della Juventus, club che detiene il cartellino del portoghese. Lo stesso asso ex Manchester United e Real Madrid, inoltre, pubblicizza KFC, non proprio l'emblema del cibo salutista.

Nel 2009 Cristiano Ronaldo aveva addirittura girato uno spot per Coca-Cola dedicato al mercato asiatico.

