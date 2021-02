BeIn Sports, Palmeri: "Espulsione Freuler? Come fa a non essere rosso?"

Ultime calcio - Tancredi Palmeri, giornalista di BeIn Sport, ha commentato su Twitter l'espulsione di Freuler nella sfida di Champions League tra Atalanta e Real Madrid:

"So che dovrei essere più nazionalista, ma per me l’espulsione di Freuler è giusta: anche se va verso l’esterno Mendy, non è così esterno da non riuscire a concludere facilmente in porta, e attorno l’altro marcatore è troppo lontano. E per questo il Var non ha corretto. A me spiace tantissimo fare il nemico dell’italianità, ma come fa a non essere rosso".