Barcellona, primo allenamento in vista del Napoli: Xavi chiama tre Primavera

Dopo l'ultima decisiva vittoria contro il Celta Vigo in campionato, il Barcellona punta ora alla prossima sfida di UEFA Champions League, in programma per mercoledì sera, quando la squadra di Xavi Hernández affronterà il Napoli negli ottavi di finale.

Oggi il Barcellona si è allenato come sempre al campo di Tito Vilanova della Ciutat Esportiva Joan Gamperm. Una seduta di scarico per recuperare le energie dopo la partita di ieri ed iniziare la preparazione per la prossima partita di Champions. Xavi in allenamento ha coinvolto tutti i convocati disponibili della prima squadra più i calciatori delle giovanili Kochen, Cubarsì e H. Fort.