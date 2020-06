Barcellona, in sette hanno contratto il coronavirus: i dettagli

Notizie calcio - Cinque calciatori e due membri dello staff tecnico del Barcellona hanno contratto il coronavirus. Lo ha rivelato RAC1, la principale emittente radiofonica catalana, che ha spiegato come queste sette persone siano risultate positive al test sierologico, che rileva la presenza degli anticorpi al virus. Dunque, nessun attualmente positivo, come era già venuto fuori dai primi esami svolti all'inizio di maggio. Il Barça potrà regolarmente allenarsi in gruppo, fino a 14 giocatori, come prevede il protocollo della Liga. I catalani torneranno in campo il prossimo 13 giugno, quando affronteranno il Maiorca in campionato