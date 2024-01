Barcellona, altra tegola in Coppa del Re: infortunio anche per Araujo

Dopo l'infortunio di Balde, c'è stato un altro infortunio per il Barcellona, impegnato nel quarto di finale di Coppa del Re contro l'Athletic Bilbao.

Barcellona, infortunio Araujo

In un contrasto con Inaki Williams, Ronald Araujo ha avuto la peggio facendosi male al ginocchio sinistro. L'uruguaiano è stato costretto a lasciare il campo, sostituito da Cubarsi. Anche in questo caso si valuteranno le condizioni del giocatore del Barça in vista dell'ottavo di Champions League contro il Napoli.

