Mario Balotelli non passa le vacanza a Napoli in tranquillità. Il centravanti, svincolato, dopo l'ultima esperienza all'Olympique Marsiglia, ha sfidato il titolare di un bar a gettarsi in acqua con il suo motorino (Vespa) dietro il pagamento di 2 milaeuro. Scommessa accettata, con Balotelli che ha immortalato il tutto con un filmato sul proprio profilo Instagram.