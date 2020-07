Auriemma vs Orsi: "Ancelotti a Napoli ha fatto disastri!","Abbi rispetto!" [VIDEO]

Ultime calcio Napoli - Si accendono gli studi di Canale 21 durante la trasmissione 'Giochiamo d'anticipo'. Si analizza il momento del Napoli ma anche quello con Carlo Ancelotti. Animi accesi tra Raffaele Auriemma e Nando Orsi:

Auriemma

"Il Napoli ha fatto un grandissimo acquisto! Acquisto di Ancelotti? Ma cosa? Ancelotti voleva James! Questo è l'acquisto di uno 007 del Napoli". Nando Orsi: "Ma non offendere la gente, non offendere la professionalità delle persone che hanno fatto la storia del calcio mondiale! Abbi rispetto!". Auriemma rincara la dose: "Stiamo trattando Ancelotti per quanto fatto vedere a Napoli! Merita l'encomio per quello che ha fatto nella sua carriera, ma a Napoli ha fatto disastri"