Ultime calcio - Elseid Hysaj è stato impegnato con la Nazionale albanese. Il difensore del Napoli di scena nella sfida di qualificazione mondiale Andorra-Albania terminata con il successo albanese per 1-0, ha disputato l'intero match. Piotr Zielinski, invece, è stato impegnato nel match di qualificazione mondiale Ungheria-Polonia terminato 3-3. Zielinski ha giocato per l'intera gara offrendo anche l'assist per il secondo gol di Jozwiak.