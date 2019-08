Arsenal, Ozil e Kolasinac sotto scorta giorno e notte: i due sono finiti in una guerra di bande dopo la tentata rapina subita

Ultimissime notizie calcio - Avevano fatto scalpore le immagini di Ozil e Kolasinac aggrediti da due rapinatori armati, con il terzino che in quella circostanza era stato bravissimo a sventare questo tentativo di rapina mettendo in fuga i malviventi. Quell'episodio, però, è stato ben più grave di quel che è sembrato alle prime battute dal momento che i due giocatori dell'Arsenal sono stati minacciati da delinquenti di vendicarsi derubandoli di tutto ciò che avevano.

Ozil e Kolasinac Londra

A questo punto, poi, sarebbe poi subentrata un'altra banda dell'Est che non gradisce attacchi di questo tipo ai calciatori ed ai personaggi noti. A riportare la notizia è il quotidiano inglese "The Sun", che aggiunge come attualmente i due giocatori siano sotto scorta, sia di giorno che di notte, e che per questo motivi non sono stati convocati per la partita contro il Newcastle. Insomma, un momento di certo non facile e sereno per i due calciatori attualmente in forza ai Gunners.